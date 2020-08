Meer coronabesmettingen in Amstelland, maar geen ziekenhuisopnames of doden

OUDER-AMSTEL - In Amstelland is het aantal meldingen van mensen die besmet zijn met het corona-virus deze week met ruim twintig gestegen ten opzichte van vorige week. Dat blijkt uit het laatste overzicht van het RIVM.

Relatief de meeste besmettingen werden deze week werden gemeld in de gemeente Ouder-Amstel. 11 meldingen werden hier geregistreerd (78,4 per 100.000 inwoners), vorige week waren dat er 4 (28,5 per 100.000 inwoners).

In de gemeente Uithoorn was er ook een flinke stijging. Deze week werden 10 besmettingen gemeld (33,9 per 100.000 inwoners), vorige week lag dat aantal nog op 4 (13,6 per 100.000 inwoners).

Amstelveen en Aalsmeer

In de gemeente Amstelveen gaat het deze week om 53 meldingen (37,8 per 100.000 inwoners). Vorige week waren dat 34 (37,1 per 100.000 inwoners).

In de gemeente Aalsmeer was er een lichte stijging: 7 gevallen (22,0 per 100.000 inwoners) deze week, 6 gevallen vorige week (18,8 per 100.000 inwoners).

Geen ziekenhuisopnames of doden

Het goede nieuws is dat er deze week volgens de cijfers van het RIVM in Amstelland geen corona-patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook is er voor zover bekend niemand aan het virus overleden.