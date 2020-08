Kinderdorp Opmeer dit keer in 42 achtertuinen: 'Zo groep 8 extra leuk afsluiten'

OPMEER - Kinderdorp Opmeer is weer van start gegaan. En dat is een groot feest voor de deelnemende kinderen. Al is het dit jaar wat anders dan anders. De hutten worden vanwege de coronabeperkingen namelijk gebouwd in eigen tuin. "Toch hebben we wel echt het gevoel dat we er het maximale uit hebben kunnen halen", vertelt voorzitter Daan Stoop.

Er doen dit jaar 264 kinderen mee uit groep 3 tot en met groep 8. Normaal gesproken wordt er bij de Weyver druk gebouwd, maar dat is dit keer in 42 verschillende achtertuinen. Niet met z'n allen, maar met een kleine groep vrienden.

"Toen evenementen werden verboden tot 1 september, wilden we deze editie van Kinderdorp Opmeer toch heel graag laten doorgaan. Het was de dertigste editie en het leeft altijd enorm in het dorp. Dat merken we ook aan alle enthousiaste reacties en aan de betrokken ouders", vertelt Daan.

Toch een leuke afsluiter van groep 8

Nadine is één van de ouders bij wie de kinderen kunnen bivakkeren in de tuin. "We hebben een hele leuke groep kinderen, ze zijn met z'n tienen", vertelt ze. "Onder andere mijn dochter en de rest van haar klas. Zij hebben net groep acht afgesloten. Het was natuurlijk een rommelig jaar, dus we zijn blij dat ze het op deze manier extra leuk hebben kunnen afsluiten."

Het aantal deelnemers is iets minder dan de helft van het aantal kinderen dat zich normaal aanmeldt voor het evenement. Toch betekent dat niet dat het enthousiasme afneemt. "We moesten het helaas wel beperken tot een maximumaantal aanmeldingen. We hadden veel minder tijd dan in andere jaren."