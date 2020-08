'Veel horecaondernemers in Hoorn overwegen dicht te blijven op Lappendag'

Het afgelopen weekend zijn er twee boetes en acht waarschuwingen uitgedeeld bij horecaondernemers in Hoorn, met name omdat er niet genoeg afstand werd gehouden op de terrassen. De één probeert alsnog wat van de kermis te maken, maar bij de ander zakt hierdoor de moed in de schoenen.

Verschillende ondernemers denken er over na om op drukke momenten, zoals de vrijdagavonden, zaterdagavonden en de Lappendag de deuren te sluiten. Enkelen hebben de knoop al doorgehakt, zoals café JP Coen, de Beiaard, café Barrels en restaurant Burgers. Deze gelegenheden zijn aanstaande maandag gesloten, zo laten ze op Facebook weten.

"Ik denk dat er geen horecaondernemer opengaat", zegt Frank Wiese desgevraagd over de plannen van de horeca voor aanstaande maandag. "Dat gaat al redelijk in de rondte, er is niemand die het aandurft." Wiese heeft zeven horecabedrijven in Hoorn en kreeg afgelopen weekend bij d'Oude Waegh een boete omdat daar niet genoeg afstand werd gehouden op het terras.

Gastvrijheid vs regels

De ondernemers willen graag gastvrijheid bieden, zo vertelt Wiese. Maar de gasten moeten zich wel aan de regels houden van de overheid en dat is volgens hem lastig. "Het is voor ons niet te doen en zolang de mensen die de overtreding maken geen boete krijgen en de horecaondernemer wel, dan schiet het niet op", vindt hij.

In de praktijk is het voor de horeca lastig om in de gaten te houden of de gasten anderhalve meter afstand houden. Wiese vertelt dat de groep die hem de boete kostte vijf keer is gewaarschuwd door het personeel, maar elkaar telkens weer opzochten.

Waar de crux voor de horecaondernemer ligt is dat handhavers in het gebied rondlopen, maar de terrasgangers nergens op aanspreken. In plaats daarvan stappen ze op de horecaondernemers af. Dat ervaarde ook Christiaan Mulder van het Huis Verloren. "Ze fietsen drie keer langs, zeggen niets en dan dit ineens. Ik vind juist dat we het samen moeten doen. Met z'n allen."