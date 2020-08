Auto te water bij A.C. de Graafweg Opmeer

OPMEER - Op de A.C. de Graafweg bij Opmeer is vanmorgen om 7.15 uur een auto in het water beland. Volgens de politie is er mogelijk een vrachtwagen bij het voorval betrokken. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De bestuurder van de auto is door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De betrefffende auto is inmiddels weggesleept. Over het eventuele andere voertuig is nog niks bekend.