Vanenburg terug bij Ajax als techniektrainer in de jeugd

AMSTERDAM - Gerald Vanenburg gaat aan de slag als techniektrainer in de jeugd van Ajax. De oud-Ajacied gaat dat doen bij de onder 17 en de onder 18. Vanenburg liep al een tijd mee in de middenbouw van de Amsterdamse jeugd.

"Ajax heeft fantastische jeugd en ik heb een goed gevoel bij de club", meldt de 56-jarige ex-aanvaller op de site van de club. "Ajax was de droomclub van jonge voetballers en een grote naam. De club had en heeft een grote aantrekkingskracht. Ik was zelf veertien jaar toen ik naar Ajax kwam. Mijn jeugdtrainers waren Dirk de Groot, Rob Been sr en Nol Boerkoel en ik speelde met jongens als Sonny Silooy en John van ’t Schip in een team. We hadden een heel goed elftal en het was uniek dat drie, vier jongens het eerste haalden. Dat is nu ook de uitdaging."

209 wedstrijden

De uit Utrecht afkomstige ex-prof speelde in totaal 209 wedstrijden (1981-1986) in het eerste elftal van Ajax. Hij scoorde daarin 72 doelpunten. Verder kwam Vanenburg uit voor onder meer PSV, FC Utrecht en 1860 München. In 1988 werd hij met Oranje Europees kampioen.