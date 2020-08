Blaricummer maand na crash op circuit Zandvoort overleden

De ondernemer (1975) reed in een sportauto over het circuit toen het in zo'n beetje de laatste bocht verkeerd ging. Zijn auto vloog over de kop en in brand. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen in actie om Olav mee te nemen naar het ziekenhuis.

Zijn vrouw Marika Muller schrijft op social media: "Tot groot verdriet hebben wij donderdag 6 augustus voorgoed afscheid van hem moeten nemen. Het gevecht om een kwalitatief bestaan na het ongeluk op 7 juli was niet te winnen. Mijn verdriet is immens, maar hij en zijn energie zijn voor altijd in ons hart."

Olav van Doorn wordt komende week begraven in Blaricum.