Man scheurt met 174 km op de teller over provinciale weg en is rijbewijs en auto kwijt

DEN HELDER - Een 29-jarige man had vannacht blijkbaar enorme haast, want hij scheurde met een snelheid van 174 kilometer per uur over de provinciale weg N9. Helaas voor hem kwam hij daarbij ook de politie tegen: de man raakte niet alleen zijn rijbewijs kwijt, maar moest ook direct de sleutels van zijn auto inleveren.

Op deze provinciale weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar met correctie reed de man alsnog 88 kilometer per uur harder dan is toegestaan.

Doordat hij meer dan 50 kilometer per uur te hard reed, moest hij zijn rijbewijs inleveren. Maar aangezien het daarnaast ook nog eens een snelheidsoverschrijding van 100 procent is, raakte de man ook zijn auto kwijt. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept.

De officier van justitie zal bepalen wat er verder met de auto moet gebeuren.