Ouderen zoals Rie (86) en Giel (91) hebben het zwaar met de hitte: "Een dag kan lang duren"

ALKMAAR - Ze houden het al ruim 65 jaar met elkaar uit, maar zo'n hittegolf in coronatijd vraagt voor Rie (86) en Giel (91) uit Alkmaar om de nodige aanpassingen. Al zou dit oudste nog zelfstandig wonende stel uit hun buurt het een stuk moeilijker hebben zonder hulp van buurtjes en familie. "Ik word er soms verlegen van."

Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt Rie voor de camera van NH Nieuws, terwijl ze met haar voeten in een badje zit. Het is vandaag voor de zevende dag op rij over de dertig graden en voor veel ouderen ligt oververhitting op de loer. Waar in verzorgings- en verpleeghuizen hitteprotocollen van het RIVM klaarliggen, woont de meerderheid toch echt zelfstandig. Giel geniet van een raketje. "Zo, dat koelt best af. We zijn zo blij met alle mensen die ons helpen." Daar is Rie het roerend mee eens. Ze wordt zelfs door de mensen in haar buurt, waar het stel al 46 jaar woont, 'oma' genoemd. "De buurman vroeg gister nog: zeg oma, heb je het warm? Heb je iets nodig?" Tekst loopt door onder het kader

Ouderen en warmte 94 procent van de mensen van 65 jaar en ouder wonen zelfstandig, zegt de ledenvereniging voor ouderen in Nederland (ANBO). Zij drukt anderen op het hart om juist die mensen extra in de gaten te houden deze dagen. "Let op je buren, maar ook op familieleden", zegt woordvoerder Bernadet Naber tegen NH Nieuws. "Vraag regelmatig of ze genoeg drinken." Dat moet, ondanks de coronamaatregelen, gewoon kunnen. "Een boodschapje doen, een glaasje fris in de tuin op afstand of 's avonds als het koeler is een stukje wandelen kan gerust. Corona vraagt voorzichtigheid, maar niet om helemaal geen contact met elkaar te hebben." Verder adviseert ANBO de zelfstandig wonende ouderen: doe op tijd de zonneschermen naar beneden of de gordijnen dicht, dan blijft het koeler.

Met een parasol, een ijsje, twee ventilatoren binnen en heel veel drinken komt het stel de hittegolf redelijk door. Toch is dochter Marijke soms best bang. "Het is zo'n rijkdom dat ze er nog zijn, maar corona én nu die warmte is wel zorgelijk." Bekijk hier het interview met Rie en Giel Kouwen. Tekst gaat door onder de video.

Voor ouderen is het flink puffen tijdens de hittegolf - NH Nieuws

Het einde van de hittegolf lijkt in zicht. Half september zijn Giel en Rie 66 jaar getrouwd en ze grappen dat ze dit toch wel moeten halen. "Met hem in deze hittegolf zitten is helemaal geen straf", aldus Rie. "Ik ben hartstikke gek op dit wijffie", besluit Giel.

Giel en Rie koelen hun voeten. Maaike Polder / NH Nieuws