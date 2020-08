LIVE: Edwin ter Velde vaart met boot van afvalplastic naar Amsterdam

HOORN - Een bijzondere dag voor Edwin ter Velde van Clean2Amsterdam, vandaag gaat hij met zijn zelfgemaakte VOC-werkboot van afvalplastic van Hoorn naar Amsterdam varen. NH Nieuws is live bij de aftocht van de boot aan het Houten Hoofd in Hoorn en volgt de reis naar Amsterdam. Rond 13.15 uur is dit hieronder te volgen of te zien via onze Facebook.