Strandgangers Zandvoort getrakteerd op 'luchtshow' Luchtmacht

ZANDVOORT - Wie gisteren kort voor het middaguur op het Zandvoortse strand was, kan het niet zijn ontgaan: vanuit de verte doemden twee vliegtuigen op, die pal boven de branding een bocht maakten en hun koers verlegden. Nikita Keur legde het spektakel vanaf het strand vast en deelde de beelden op sociale media.

"Supergaaf", deelt de Zandvoortse haar enthousiasme met NH Nieuws. "Ze kwamen zo laag en dichtbij over, en superschuin." Aan het eind van de middag kwamen ze nog een keer voorbij, vertelt ze. "Alleen dat was veel verder van de kust."

De vliegtuigen zijn op meer plekken in de provincie waargenomen, zo blijkt uit een Facebook-post uit Warmenhuizen. "Vandaag gingen er twee hele aparte vliegtuigen laag over het dorp. Heeft iemand enig idee waar dit van was."

Het blijkt te gaan om twee Hercules C-130's van de Luchtmacht. Een woordvoerder vertelt dat het ging om een oefening. "Deze twee transportvliegtuigen vlogen vanaf de basis Eindhoven over de kust. Ze waren aan het oefenen met in formatie vliegen. Meestal vliegen deze toestellen namelijk alleen. Boven de branding mogen de toestellen lager vliegen dan boven land. Het is bovendien een mooi gezicht voor de mensen op het strand."

Ook de Facebook-pagina c-130herculesvrienden heeft Nikita's beelden gedeeld.