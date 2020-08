Sensoren in Haarlemse grond houden bij hoeveel dorst jonge bomen hebben

HAARLEM - In droge, hete zomers zoals dit jaar moeten jonge bomen in Haarlem wel tien keer bewaterd worden. De eerste twee jaar nadat ze de grond in zijn gegaan, kunnen ze daar niet zonder. Dit jaar wordt de gigantische operatie iets minder arbeidsintensief omdat met sensoren de vochtigheid van de grond rond de jonge aanwas in de gaten wordt gehouden.

Een proef met de sensoren van beheerder Spaarnelanden in de gemeente Haarlem loopt nu ongeveer vier maanden. En juist dit jaar is het bij uitstek nodig. Het droge voorjaar en de huidige hittegolf maken het de jonge boompjes niet makkelijk. Dirk Hoogewerf en zijn team rijden momenteel met vier tractoren en tanks vol met water uit het Spaarne door de stad. Zo'n tweeduizend bomen die de afgelopen twee jaar zijn geplant krijgen per keer 100 liter water. Dat is een kostenpost van naar schatting anderhalve ton, geld dat dankzij de sensoren gerichter kan worden besteed.

2000 kuub water voor Haarlemse boompjes - NH Nieuws / Geja Sikma

Op zijn telefoon kan data-analist Roy Kolk van Spaarnelanden precies zien hoeveel water de jonge steeneiken aan De Bazellaan in Parkwijk de afgelopen week hebben 'gedronken'. En ze hadden wel weer even een slok nodig, zo laat de grafiek zien. Er zijn tien sensoren bij wijze van proef verspreid over Haarlem geplaatst. "De voelsprieten meten het vochtgehalte en daarmee kunnen we zien of het voldoende is", vertelt Kolk. Geen water voor de groten Op de planning staan weer 700 bomen die gepland gaan worden de komende tijd. De bomen die dan langer dan twee jaar staan, worden dan overgeslagen door de watertrekkers van Spaarnelanden. Volgens Hoogewerf moeten die voor zichzelf kunnen zorgen. "Die groten zitten al heel diep geworteld, die kunnen op eigen benen staan." Bij elke aanwas wordt er rekening mee gehouden dat acht tot tien procent van de bomen het niet redt. "Dat is normaal", volgens Dirk.

Quote "De boom beschermt zichzelf door minder bladvolume te creëren, en dan heeft hij minder water nodig" Dirk Hoogewerf, spaarnelanden

Met extreme warmte kan het wel zo zijn dat bomen blad laten vallen, zoals ook de grote eik in een plantsoentje aan De Bazellaan. "En dan wordt er direct geroepen 'oh, de bomen gaan dood en die hebben water nodig!' Dat is dus niet zo". legt Dirk uit. "De boom beschermt zichzelf door minder bladvolume te creëren en dan heeft hij minder water nodig." 'Mediterrane' soorten Hij verzekert dat zo'n boom volgend jaar weer volop in blad staat. Maar wel moet er volgens Dirk rekening gehouden worden dat bij een blijvende klimaatverandering niet alle soorten bomen stand houden in een stad. Er moet wellicht binnenkort een gemaakt worden voor meer 'mediterrane' soorten. wel moet volgen dirk rekening gehouden worden dat bij blijvende klimaatverandering niet alle soorten bomen stand kunnen blijven houden in een stad en er wellicht keuze gemaakt moet worden voor meer 'mediterrane' soorten.

In één van de meeste versteende steden van Nederland wordt om elke vierkante meter gevochten door asfalt, woningen en groen. Er zijn een paar grote parken zoals de Haarlemmer Hout en het Schoterbos, maar de leefbaarheid van de wijken hangt af van de hoeveelheid groen, en dan vooral de hoeveelheid bomen in de straten. In de stad staan nu 64.380 bomen en daar moeten dit jaar nog 700 bomen bij. Steeds meer Haarlemmers houden de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en trekken ten strijde als de bijl tevoorschijn dreigt te komen. Sinds kort is er en heus Bomenoverleg om nu eindelijk af te rekenen met het versteende imago van de stad. NH Nieuws zal de komende tijd de voortgang volgen.