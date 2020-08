Eerste Zaanse kermis in coronatijd goed verlopen, al is kroegbaas 'blij dat het voorbij is'

OOSTZAAN - Hoewel het op voorhand misschien wel de meest besproken Zaanse kermis in de geschiedenis was, zijn de reacties na een weekend botsauto's en suikerspinnen overwegend positief. Via een woordvoerder laat burgemeester Rob Meerhof weten dat hij 'terugkijkt op een geslaagde kermis'.

Kermisexploitant Ramon Kreb is dan ook blij dat hij met zijn kraam mocht staan: "Helemaal super!" Hoewel het een stuk rustiger was dan gebruikelijk, is de kermis volgens hem zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Veel jongeren

Om de ondernemers en kermisexploitanten te ondersteunen, heeft de gemeente extra 'coaches' ingezet. "De samenwerking tussen de boa's en de gemeente was goed", zegt de woordvoerder. Het was volgens de woordvoerder ook wel nodig dat er coaches aanwezig waren, omdat sommige mensen herhaaldelijk herinnerd moesten worden aan de anderhalvemeterregel.



Opvallend was dat ook jongeren uit verschillende aangrenzende regio's op het feest afkwamen. "Ze waren blij dat er iets te doen was." Dat zorgde soms voor kleine akkefietjes, maar het is nergens uit de hand gelopen.

Lastig voor horeca

Eerder liet horeca-ondernemer Roy van Dodewaard aan NH Nieuws al weten dat hij het best spannend vond met alle nieuwe regelgeving. Hij is blij dat er wat extra omzet is gedraaid, maar vond de kermis best stressvol. "Ik ben blij dat het voorbij is.", vertelt Roy. Hij vindt het leuk om gastheer te zijn, maar niet om politieagentje te spelen. "Dat maakt het vak minder leuk."



Live muziek is niet toegestaan, maar met muziek uit de speakers probeerde hij toch wat extra gezelligheid op het terras te krijgen. Na een paar waarschuwingen moest tot teleurstelling van zowel de gasten en de horecaondernemer de stekker er letterlijk worden uitgetrokken. De reden is volgens de woordvoerder van de burgemeester voordehandliggend: "Je merkt dat mensen gaan meezingen", zegt hij, en dat is met de huidige regelgeving niet toegestaan.

Hoge tafels

Ook bleken de hoge tafels een probleem, omdat mensen daardoor sneller geneigd waren te gaan staan. De tafels moesten daarom snel omgewisseld worden, tot ergenis van de ondernemer. "Op stel en sprong moest ik na twee dagen nieuwe tafels zien te regelen."

De burgemeester is volgens de woordvoerder de dag errna met de ondernemer in gesprek gegaan om alles uit te spreken. "We snappen heel goed dat het voor kroegeigenaren niet makkelijk is." Ondanks het warme weer en een enkele teleurstelling zijn de betrokken partijen over het algemeen tevreden over het verloop van de kermis.