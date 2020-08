Boorworm bedreigt oester Waddenzee, verzwakt door gaatjes en zwarte blaren

TEXEL - In de Waddenzee is een parasitaire boorworm opgedoken die oesters verzwakt doordat hij gaatjes in de schelp boort en zwarte blaren achterlaat. Dat meldt mediapartner Texelse Courant .

"De worm manoeuvreert zich tussen de buiten- en de binnenwereld van de oester", zegt NIOZ-onderzoeker en co-auteur van het artikel David Thieltges. "Strikt genomen is het geen parasiet omdat hij het oesterlichaam zelf met rust laat. Maar doordat de worm de schelp wel beschadigt, moet de oester veel energie steken in de reparatie van zijn omhulsel waardoor hij verzwakt raakt."

De boorworm, vermoedelijk afkomstig uit de Stille Zuidzee, is aangetroffen in de Mokbaai op Texel en bij het Duitse Waddeneiland Sylt. Er bestonden volgens het NIOZ sinds 2014 al vermoedens dat de boorworm in de Waddenzee aanwezig was en dat vermoeden is nu een paar jaar later na onderzoek bevestigd.

De Japanse oester, die in de jaren '70 en '80 als exoot zijn opmars maakte in de Waddenzee, was tot nu toe goed bestand tegen roofdieren, maar dat kan volgens Thieltges door de boorworm veranderen. "Zwakke oesters met zachte schelpen zijn voor krabben en vogels makkelijkere prooien. Op de lange termijn kan dit zelfs een verschuiving veroorzaken in het ecosysteem."

Blijvertje

Volgens het NIOZ is de boorworm vermoedelijk een blijvertje in de Waddenzee, omdat hij zich kan verspreiden als larfje of kan meeliften op scheepsrompen. Dat laatste kan volgens het NIOZ ook verklaren waarom de worm is gevonden in de Mokbaai, terwijl daar in de buurt geen oesterkwekerijen zijn. "Het is een mogelijkheid dat larven van de boorworm uit Zeeland zijn gekomen. Daar worden wel commercieel oesters gekweekt. Maar het team moet nog onderzoeken of de worm ook al in Zeeland zit."

Het NIOZ wil de worm verder in kaart brengen in Europese wateren. "We weten nog niet precies waar hij vandaan komt, maar wat we wel weten is dat hij hier is en dat hij zich waarschijnlijk zal blijven verspreiden."