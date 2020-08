Tevreden Slot over Europese tegenstander Victoria Plzeň: "Fysiek heel sterke ploeg"

WIJDEWORMER - Vooraf hoopte AZ-trainer Arne Slot op een thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. En dat kwam uit, want de Alkmaarders nemen het eind augustus in eigen huis op tegen Victoria Plzeň. "Ze scoren veel uit standaard situaties en krijgen weinig tegengoals."

"Vooraf hoop je vooral dat je een thuiswedstrijd speelt", vertelt Arne Slot voor de camera van NH Sport op het trainingscomplex in Wijdewormer. "Gezien de onderlinge ontmoeting maar over één wedstrijd gaat. Dat zou dus je echt wel als een voordeel kunnen uitleggen." Victoria Plzeň is de nummer twee van afgelopen seizoen. De Tsjechen eindigde achter kampioen Slavia Praag en staan op de 47e plek van de UEFA Coëfficiëntenlijst. AZ staat een stuk lager, namelijk 83e. "Als je jarenlang dezelfde teams hebt, dan kan je er wat over zeggen. Voor de korte termijn zegt me dit niet zoveel, maar ze zijn wel een ploeg die al jarenlang meedoen voor de Europese groepsfases."

De bekendste speler bij de Tsjechische ploeg is Ondrej Mihalik. De aanvaller stond tot aan deze zomer nog onder contract bij AZ, maar staat nu op de loonlijst bij Victoria Plzeň. Verder heeft Arne Slot nog even snel wat beelden van deze tegenstander bekeken. "Ik zag uit de beelden dat Victoria Plzeň een fysiek heel sterke ploeg is." De wedstrijd AZ - Victoria Plzeň vindt plaats op 25 of 26 augustus in Alkmaar. Bekijk de video voor de volledige reactie van Arne Slot op de loting.