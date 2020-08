Registratieplicht verloopt soepel bij grandcafé Staal in IJmuiden: "Iedereen werkt mee"

De plicht gold al sinds de horeca weer open mocht, al werd de regel regelmatig genegeerd. Bovendien moet je vanaf vandaag ook je gegevens achterlaten als je een terrasje wil pakken, wat eerder niet het geval was.

Met de toename van het aantal besmettingen kondigde premier Rutte vorige week aan dat horecazaken twee weken kunnen worden gesloten als er meerdere besmettingen met het coronavirus hebben plaatsgevonden.

Goede zaak

"Een goede zaak", zegt Lynn Koster van grandcafé Staal in IJmuiden. "We zijn blij dat we weer open zijn en willen dat ook zo houden. Daarom gaan we het strikt naleven. Dat deden we al omdat we veel met reserveringen werken. Dan heb je de al gegevens van veel mensen. Maar we gaan de registratie van bezoekers die zo even langkomen ook weer aanscherpen."