Dankzij deeltuin kan chronisch zieke Amaysa (3) toch nog genieten van een vakantie

PURMEREND - Dankzij een nieuw online platform kan de ernstige zieke Amaysa toch nog genieten van een welverdiende vakantie dit jaar. De 3-jarige heeft een chronische leveraandoening waardoor een 'gewone' vakantie er niet in zit. Het gezin uit Purmerend heeft maar een kleine achtertuin en dat bracht ondernemer Martijn Neuvel op een idee.

"Drie maanden geleden kwamen wij een oproep tegen van de moeder van Amaysa. Zij had haar dochter een stuk van haar lever gedoneerd omdat Amaysa een chronische leveraandoening heeft en ze zocht een veilige plek om te buiten te zijn", vertelt Neuvel.

Omdat het immuunsysteem van Amaysa verzwakt is, is contact met de buitenwereld niet verstandig. Neuvel wist nog wel een afgelegen en verlaten grasveld in Blokker, waar het meisje en haar gezin vakantie konden vieren.