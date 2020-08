Grote zoekactie om mogelijke drenkeling op strand Julianadorp, rode vlag gehesen

JULIANADORP - De reddingsbrigade in Julianadorp heeft een zoekactie gestart naar een mogelijke drenkeling. Er is een rode vlag gehesen en de zee is helemaal leeg.

Volgens strandmanager Ruud Koelewijn is er nog weinig duidelijk over de vermissing. "Het kan ook zijn dat het gaat om een zeehond, of een meeuw. We zijn nu in ieder geval een actie gestart om dat uit te sluiten."

Voor het incident is een traumahelikopter opgeroepen. Volgens Koelewijn gebeurt dat standaard als de vermissing van een zwemmer wordt doorgegeven.

Tipgevers melden aan NH Nieuws dat er een rode vlag is gehesen en dat strandbezoekers de zee moeten verlaten.

Marcin

Op het strand van Julianadorp overleed vorige week de 37-jarige Poolse Marcin. Hij haalde drie kinderen uit een mui maar raakte daarbij zelf vermist. Hij spoelde twee uur later aan op het strand, reanimatie mocht niet meer baten.

Voor zijn familie is ondertussen ruim 350.000 euro opgehaald.

Kustwacht

Volgens het Twitteraccount Traumaheli_NL wordt door de kustwacht op dit moment met een vliegtuig gezocht naar de mogelijke drenkeling.

Gisteren overleden twee mensen langs de Noord-Hollandse kust. Dat gebeurde in Wijk aan Zee en Zandvoort.