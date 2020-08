Grote zoekactie om mogelijke drenkeling op strand Julianadorp afgeblazen

JULIANADORP - De reddingsbrigade in Julianadorp heeft vandaag gezocht naar een mogelijke drenkeling in de Noordzee. Volgens de strandmanager, Ruud Koelewijn, is de zoektocht ondertussen afgeblazen.

Om de hulpdiensten de ruimte te geven werd enige tijd een rode vlag gehesen op het strand. Er werd onder andere gezocht met een vliegtuig van de kustwacht. Ook was er een traumahelikopter ter plaatse.

Volgens strandmanager Ruud Koelewijn lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van een drenkeling. "We kregen meldingen binnen van locaties die ongeveer een kilometer uit elkaar lagen. En zij meldden allemaal dat ze 'iets' zagen in zee, niet dat ze een specifiek persoon de zee in hadden zien gaan die niet meer terug was gekomen."

Omdat er daarnaast ook geen vermissing was doorgegeven is de zoektocht inmiddels weer afgeschaald.

Marcin

Op het strand van Julianadorp overleed vorige week de 37-jarige Poolse Marcin. Hij haalde drie kinderen uit een mui maar raakte daarbij zelf vermist. Hij spoelde twee uur later aan op het strand, reanimatie mocht niet meer baten.

Voor zijn familie is ondertussen ruim 350.000 euro opgehaald.

Kustwacht

Volgens het Twitteraccount Traumaheli_NL wordt door de kustwacht op dit moment met een vliegtuig gezocht naar de mogelijke drenkeling.

Gisteren overleden twee mensen langs de Noord-Hollandse kust. Dat gebeurde in Wijk aan Zee en Zandvoort.