Buurt opnieuw flink geschrokken van brand Purmerend

PURMEREND - Het was opnieuw geschikken geblazen voor de buurtbewoners en winkeliers van de Hoogstraat in Purmerend. De brand die gistermiddag op een dakterras ontstond, smeulde vandaag weer even op. Inmiddels is de situatie weer onder controle. "Er is een verkeerde inschatting gemaakt."

Bij de brand op het dakterras boven de sloten- en schoenenmaker in Purmerend werd vanmorgen door een van de winkeliers opnieuw rook geroken, waarna direct alarm werd geslagen. "Ja, dit soort dingen kunnen gebeuren. Je maakt een bepaalde inschatting: 'Moeten we de boel slopen of is het vuur uit'", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Herinneringen Het pand aan de Hoogstraat in Purmerend roept veel herinneringen op. Bijvoorbeeld bij de 79-jarige Jan Dekkers die in het desbetreffende pand geboren is. Als kleine jongen was hij getuigen van een heldhaftige gebeurtenis voor het gebouw waar de brand woedde. Tekst loopt door onder video

De buurt is geschrokken door de felle brand - NH Nieuws

Stand van zaken Of de brand nu helemaal uit is, is nog even de vraag. De precieze oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht.

