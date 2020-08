'Boswachters van de zee' zoeken nieuwe collega's: "Iets goeds voor de wereld doen"

DEN HELDER - In oktober kunnen jongeren van 18 tot 29 jaar het roer volledig omgooien. Wie op zoek is naar een stevige uitdaging kan zich aanmelden bij de non-profit organisatie Sea Rangers, dat onder meer via onderzoek wil meehelpen om de zee te beschermen. Via een bootcamp kunnen 30 nieuwe deelnemers zich in het zweet werken voor een baan als boswachter van de zee.

"Het is gewoon een super toffe baan", zegt Josefien Krijgsman aan boord van de Fantastiko, het schip dat door de organisatie wordt ingezet. Vandaag wordt voor het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) op Texel een vervolg gegeven aan een onderzoek naar plastic in het zeewater. "Je bent heel veel met de natuur bezig, veel buiten en ja, je doet toch gewoon wat goeds voor de wereld." "Eens kijken wat we kunnen vinden", zegt 'Sea Ranger' Roy de Waardt, terwijl hij in een fijnmazig net loopt te turen dat lange tijd naar het schip door het water is getrokken. "We zijn op zoek naar heel kleine stukjes plastic", vertelt hij. Naast hem liggen een logboek en reageerbuisjes waarin de vondsten kunnen worden bewaard voor analyse door het NIOZ.

"We zoeken een hele nieuwe generatie Sea Rangers," legt Mike Bentvelzen uit. "We willen elk jaar een nieuwe groep opleiden zodat iedereen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt heeft. Ik heb mijn jaar nu gehad dus het wordt tijd voor een volgende generatie." Die bootcamp is een serieuze zaak maar alleen om conditie gaat het niet, zegt zijn collega Josefien: "Dat valt wel mee, het gaat vooral om motivatie en doorzettingsvermogen."

