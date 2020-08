Zaanse traditie op losse schroeven: huttenbouwen alleen in Wormerveer en Koog aan de Zaan

ZAANSTAD - Omdat huttenbouwen al jaren een begrip is in de Zaanstreek, zijn de meer dan 200 Bob de Bouwers in spé ontzettend blij dat ze ondanks de gevolgen van de coronapandemie toch kunnen timmeren. Organisator Menno de Haas: "We hebben al vroeg gelobbyd om dit door te laten gaan."

Zodra rond 13.00 uur de vlag is gehesen en de kinderen in groepen zijn ingedeeld is het bouwfeest begonnen. Volgens Renée van der Pas was de openingsceremonie bijzonder: "Best een gek gezicht zonder ouders op het veld." Zij mochten er niet bij zijn, maar de vele vrijwilligers hebben hun best gedaan om het zo feestelijk mogelijk te maken.

Timmeren in Koog aan de Zaan

Ook in het Koogerpark is vandaag het startschot gegeven voor de aangepaste huttenbouw. Zo is het terrein ingedeeld in vakken en moeten de kinderen in vaste teams blijven. De organisatoren hebben bewust gekozen voor het thema Wilde Westen, zodat een zakdoek voor de mond makkelijk kan doorgaan voor een mondkapje. De Haas: "Het is belangrijk voor de kinderen dat het doorgaat." Vergeleken bij eerdere edities zal er dit jaar voor de kinderen weinig anders zijn, benadrukt hij.