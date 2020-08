Milieudefensie naar rechter omdat Haarlem zomerschaatsen wil legaliseren

HAARLEM - Milieudefensie is naar de rechter gestapt vanwege het zomer-ijs dat IJsbaan Haarlem gebruikt. Reden is dat de gemeente niet ingaat op een handhavingsverzoek van de milieubeschermers. Haarlem heeft laten weten dat zomerschaatsen binnen de vergunning valt en dat de stad zomer-ijs voortaan gaat legaliseren .

IJsbaan Haarlem kreeg vanwege de coronacrisis het verzoek van Kunstschaatsvereniging Haarlem (KSV) om op het middenterrein te mogen trainen omdat binnenbanen gesloten bleven. Voor het eerst in het veertigjarig bestaan van IJsbaan Haarlem is daarop besloten om in de zomer een ijsvloer aan te brengen. Nu wil de gemeente toestaan dat het zomerijs elk jaar mag terugkeren. "In weerwil van alle prachtige milieudoelstellingen van de gemeente", zegt woordvoerder Karel van Broekhoven cynisch.

Handjevol kunstschaatsers

Een groep actievoerders van Milieudefensie en Extinction Rebellion protesteerde tegen de zomeropenstelling voor de deur van de ijsbaan. Ze vinden het haaks staan op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Haarlem. Er zou veel extra Co2-uitstoot mee gemoeid zijn. Ook is het volgens de tegenstanders vreemd dat de baan niet open is voor publiek, alleen een handjevol kunstschaatsers. Bovendien vinden ze dat de vergunning alleen schaatsen in het winterseizoen toestaat. Zij deden een spoedhandhavingsverzoek bij de gemeente Haarlem.

Die heeft dat verzoek afgewezen. De gemeente leest de vergunning zo dat er het hele jaar door ijs mag liggen. Milieudefensie verwacht niet dat een rechter nog deze zomerperiode kan ingrijpen, het zomerseizoen duurt tot 29 augustus. Wel wil de stichting een principe-uitspraak van de rechtbank. Zo'n uitspraak kan van belang zijn wanneer er een politieke discussie los gaat barsten over de legalisatie van zomerschaatsen. Van Broekhoven: "Legalisatie maakt de weg vrij voor jaarlijks zomerschaatsen bij 32 graden celcius. Dat moeten we niet willen."

Stom

Volgens Van Broekhoven slaan burgemeesters en wethouder - van wie twee van GroenLinks - een modderfiguur. Wie gaat er nu nog meewerken aan de klimaatdoelstellingen?, vraagt hij zich af. "Hoe kan de overheid draagvlak verwachten als zij zelf zulke stomme dingen doet? De klimaatschade van deze ijsbaan gaat daarmee veel verder dan de directe uitstoot: het demotiveert de burger om te investeren voor een paar kilo CO2-besparing als de overheid zelf de CO2-kraan met tonnen tegelijk open zet."