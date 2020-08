D-day voor Edwin ter Velde: met boot van afvalplastic van Hoorn naar Amsterdam

HOORN - Vorig jaar was de werkboot van afvalplastic nog slechts een tekening, maar nu is het zover. De boot van Edwin ter Velde van Clean2Amsterdam is af en vandaag vaart hij ermee van het Houten Hoofd in Hoorn richting Amsterdam. Maar hij gaat niet met lege handen die kant op. Edwin neemt een duurzame lading mee en zal dat morgen afleveren bij het Scheepvaartmuseum. NH Nieuws volgt Edwin tijdens zijn tocht naar Amsterdam.

Op zijn scheepswerf in Hoorn heeft Edwin, samen met veel vrijwilligers en aangesloten organisaties, een jaar lang gewerkt aan de VOC-werkboot. Zelfs het coronavirus liet hem niet de moed in de schoenen zakken. Hij paste zijn plan om met Sail mee te varen aan en maakte er een handelsmissie van. Vol trots vaart hij vanmiddag, samen met zijn vrouw Liesbeth, de haven van Hoorn uit op weg naar de hoofdstad.

Volg de reis van de werkboot live bij NH Nieuws De vaartocht van Hoorn naar Amsterdam is live te volgen bij NH Nieuws. Vanaf 13.15 uur is verslaggeefster Chantal Bos live bij de aftocht van de VOC-werkboot. Daarna zal zij een liveblog bij houden over de rest van de reis.

Duurzame lading Aan boord van de boot zal een duurzame lading liggen. De producten, waaronder duurzaam gebrouwen bier, een model van een pomp die in Afrika kan worden gebruikt en tassen en kussens gemaakt van zeildoek en gerecycled textiel worden afgezet bij het Scheepvaartsmuseum.

Afvalplastic Na het afzetten van de duurzame producten, zal Edwin een nieuwe lading afvalplastic van het schip de Halve Maen mee terugnemen naar de scheepswerf in Hoorn. Waar hij na deze missie aan de slag gaat met zijn volgende uitdaging: een 17e eeuws speelschip van afvalplastic. Missie Twee jaar geleden besloten Edwin en Liesbeth het over een andere boeg te gooien, ze zeiden hun baan vaarwel om te gaan voor hun missie: nooit meer iets weggooien. Het project Clean2Amsterdam duurt maar liefst tien jaar. Het uiteindelijke doel is de bouw van een VOC-fluitschip uit afvalplastic. Met het project willen Edwin en Liesbeth laten zien dat het anders kan en een nieuwe stap in de richting zetten van een volledig circulaire maatschappij.