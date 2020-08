Flinke stijging aantal 'waterboetes' in Wijdemeren

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), in kaart gebracht door LocalFocus.

De meeste boetes in Wijdemeren zijn uitgedeeld voor te hard varen met een motorboot: 94 stuks. Veertien maal was de bestuurder te jong om een boot te besturen en in zeven gevallen ontving een schipper een boete vanwege het ontbreken van een geldig vaarbewijs. Voor het varen zonder dodemansknop en zonder reddingsvest werden in beide gevallen ook twee boetes uitgedeeld.

In totaal werden er vorig jaar in Nederland ruim 3000 boetes op het water uitgedeeld, het hoogste aantal in jaren. Amsterdam is hierbij koploper met 497 boetes. Daarnaast scoren gemeentes in waterrijke regio's hoog; naast veel Friese gemeentes dus ook Wijdemeren.