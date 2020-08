Horecamedewerker heeft corona: uit voorzorg drie filialen in 't Gooi dicht

'S-GRAVELAND - Nee, sluiting van alledrie zijn horecazaken was zeker niet nodig geweest, maar toch kwam restauranthouder Edward Eijckelhof tot dat besluit. Hij wil hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen restaurant Soesterdal in Soesterberg -waar de besmette keukenhulp werkte- maar ook Heidezicht in Bussum en Brambergen in 's Graveland zijn per direct dicht.