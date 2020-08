Is West-Friesland de koelste plek van Nederland?

WEST-FRIESLAND - Als je op op Buienradar keek, leek het erop dat West-Friesland de plek is waarnaar je moet afreizen als je op zoek bent naar een beetje verkoeling. Volgens de hittekaart op buienradar.nl was het vanmorgen slechts 19.1 graden in de regio. Dat is een stuk koeler dan de rest van Nederland, waar het minimaal 25 graden is. Maar is dat wel echt zo?

Want wie in West-Friesland was vanmorgen had nou niet bepaald het idee dat het kwik onder de twintig graden was blijven steken. Om het toch duidelijk te krijgen zochten we toch maar even contact met NH Nieuws-weerman Jan Visser. "De verbinding met het weerstation in Berkhout is verbroken. Daarom werkt buienradar nu met oude data. Vannacht gaf Buienradar nog 16.9 graden aan in de regio. Inmiddels staat de teller al een aantal uur op 19.1."

Het probleem lijkt nu te zijn opgelost. Want Buienradar geeft nu 29 graden aan in West-Friesland. Dus ook hier geldt dat je verkoeling moet zoeken bij de airco of met een duik in het water.