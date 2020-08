Waterleverancier PWN roept op tot zuinigheid: "Wel urgentie, geen paniek"

NOORD-HOLLAND - Met de warmte van de afgelopen dagen, stroomt het water in grote hoeveelheden uit de kranen. In Noord-Holland nam het watergebruik met maar liefst veertig procent toe. Onlangs deden diverse waterbedrijven de oproep om zuinig met het water om te gaan. Ook PWN sluit zich bij deze waarschuwing aan.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Het is warm in onze provincie, verschikkelijk warm. Hét moment om gulzig water te drinken, een zwembad in je tuin te vullen en de warmte van je af te spoelen tijdens een lange douche. Helaas is de watervoorraad niet oneindig, zelfs niet met het IJsselmeer in de achtertuin. Toename watergebruik "Het watergebruik in onze provincie is in de afgelopen dagen met veertig procent toegenomen", vertelt Patrick Wijker, programmamanager leveringszekerheid bij PWN aan NH Nieuws. Die toename van het waterverbruik komt volgens Wijker door de hoge temperaturen van de laatste dagen. "Veel mensen vullen een zwembadje in hun tuin en mensen geven hun planten natuurlijk extra water." Bekijk hier de video. Tekst loopt door onder video.

200810_WAARSCHUWING_PWN - NH Nieuws

Problemen tijdens piekmomenten En dat vele watergebruik tijdens piekmomenten, de warme dagen, zijn volgens Wijker problematisch. Je kunt het vergelijken met een file, als iedereen er tegelijkertijd gebruik van maakt, loopt het spaak. Toch heeft PWN vooralsnog de situatie onder controle. "Wij halen ons water uit het IJsselmeer. Dat is een enorme zoetwaterbron en die droogt niet zomaar op. Het gaat erom dat ons geproduceerde drinkwater, dat ligt opgeslagen in grote reservoirs, niet in één keer op raakt.", aldus Wijker Toch is het probleem in Noord-Holland nog niet zo nijpend als in de verschillende regio's waar Vitens verantwoordelijk is voor het watergebruik. Door het toenemende gebruik, zien zij daar dat de reservoirs sneller leegraken, omdat Vitens afhankelijk is van grondwater, water dat door neerslag wordt aangevuld maar door langdurige droogte schaarser wordt. In Noord-Holland wordt het water uit het IJsselmeer gehaald.

NH Nieuws - Patrick Wijker is programmamanager leveringszekerheid bij PWN - Floris van der Woude / NH Nieuws

Officiële waarschuwing Ondanks dat de situatie nog niet zo erg is als in de omgeving van Vitens , uitte PWN met enkele andere dinkwaterbedrijven in Friesland, Groningen, Drenthe, Overrijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Limburg toch openlijk de zorgen over de extreem grote drinkwatervraag in deze week waarin tropische temperaturen zich voordoen. Zuinig omgaan met water Maar zuinig omgaan met water: hoe doe je dat? Volgens Wijker is het belangrijk dat men niet massaal grote opzetzwembaden gaat vullen en laat de tuinsproeier niet te lang aanstaan. Ondertussen houdt PWN de situatie nauwlettend in de gaten.