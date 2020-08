Vooralsnog geen waarschuwingen voor Noord-Hollandse stranden: "Let op kleur van vlag"

De veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat er op dit moment langs de gehele Noord-Hollandse kust, van Zandvoort tot Den Helder, geen waarschuwingen gelden. Wel wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden door de verschillende reddingsbrigades en worden strandgasten opgeroepen goed in de gaten te houden welke kleur de vlag op het strand is.

De reddingsbrigade in Den Haag waarschuwt strandgangers vanmorgen al voor aflandige wind en sterke stromingen. Volgens Omroep West worden zwemmers daar gevraagd niet dieper het water in te gaan dan tot hun knieën.

Vlaggen?

Er wordt door de reddingsbrigade gebruik gemaakt van verschillende kleuren vlaggen. Is er geen vlag of een groene vlag te zien? Dat betekent dat de zee veilig is om in te zwemmen.

Bij een gele vlag wordt er gewaarschuwd voor een potentieel gevaarlijke situatie. Zwemmers worden gevraagd op te passen en bij voorkeur niet het water in te gaan.

Als er een oranje windzak te zien is, is er sprake van een aflandige wind en/of stroming. Bij deze windzak kan je in principe veilig zwemmen, maar wordt er afgeraden om met opblaasbare drijfmiddelen het water op te gaan.

Een rode vlag, zoals gisteren uiteindelijk te zien was langs de volledige Noordzeekust, betekent dat de situatie erg gevaarlijk is. Zwemmen wordt ten zeerste afgeraden, pootjebaden tot ongeveer de knieën mag vaak wel.

Een vlag met een vraagteken wordt gehesen als er een kind gevonden is dat graag herenigd wil worden met zijn of haar ouders.