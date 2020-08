Door vliegenvanger gewond geraakte kerkuil weer terug in de natuur

WIJDENES - Vorige week werd een kerkuil in Wijdenes onbedoeld slachtoffer van een plakstrip die eigenlijk als vliegenvanger moest dienen. Inmiddels is het dier gelukkig weer volledig hersteld en is hij dit weekend vrijgelaten in de natuur. Daar kan hij zijn partner weer in de armen sluiten.

De uil vloog vorige week maandag tegen de lijmstrip aan in Wijdenes en wist met geen mogelijkheid los te komen. De dierenambulance kwam ter plaatse en bracht het dier naar dierenopvang de Bonte Piet. Daar werd de vogel behandeld met pindakaas en olijfolie om zo de lijmresten los te krijgen.

Minder dan een week

"Het was zo'n ouderwetse vliegenvanger, noem ik het altijd maar", vertelde Fred Perrier van de Dierenambulance vorige week aan NH Nieuws. "Daar zat het dier helemaal in verwikkeld. Het is een precies werkje. Je moet zorgen dat je niet alles stuk maakt. Dat vergt echt engelengeduld."

Hoewel oorspronkelijk de verwachting was dat de vacht van het dier na twee weken weer hersteld zou zijn, heeft het herstel uiteindelijk minder dan een week geduurd. De uil is op dezelfde locatie in Wijdenes uitgezet als waar hij gevonden werd, zodat hij daar zijn partner kan terugvinden. De vliegenstrippen op deze locatie zijn verwijderd.

Bekijk hier hoe de Kerkuil weer wordt uigezet.