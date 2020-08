Geparkeerde auto's in Huizen gaan midden in de nacht in vlammen op

HUIZEN - Twee geparkeerde auto's zijn in de nacht van zondag op maandag compleet verwoest door brand. Toen de brand rond half vier werd opgemerkt, kon de brandweer het vuur alleen nog maar doven. De auto's zijn verwoest.

De auto's stonden geparkeerd op een parkeerplaats aan het Naardingerland. Toen de brandweer daar vannacht aankwam, was het eigenlijk al te laat. De auto's waren volledig verwoest door het vuur. Alleen een derde voertuig, een werkbus, kon nog worden nat worden gehouden waardoor deze niet ook in vlammen opging. De bus is wel beschadigd door het vuur.





Alle drie de voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.