Zoekactie naar vermiste zwemmer voor kust Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Hulpdiensten hebben vanavond voor de kust van Egmond enige uren naar een drenkeling gezocht. Het zou gaan om een 16-jarig meisje, dat nog niet is gevonden.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal . De zoekactie is rond middernacht gestaakt.

Het was de tweede grootschalige zoekactie die vanavond op touw werd gezet. De eerste melding, rond 22.00, leek op een misverstand te berusten, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Twee drenkelingen overleden

In Wijk aan Zee en Zandvoort werden vanavond twee drenkelingen buiten bewustzijn uit het water gehaald. Ze werden op het strand gereanimeerd, maar overleden kort daarna. Ook in Den Haag overleden twee zwemmers.

In Zuid-Holland gold een groot deel van de dag de waarschuwing om vanwege sterke stroming niet de zee in te gaan. hesen Vanaf 19.00 uur hesen reddingsbrigades van Zandvoort tot Den Helder de rode vlag, waarmee ze strandgangers met klem afraden de zee in te gaan.

NL-Alert

De Veiligheidsregio verstuurde een NL-Alert, met de waarschuwing om maximaal tot kniehoogte het water in te gaan.