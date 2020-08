Kickbokser Danenberg na meer dan jaar weer terug in de ring

HOORN - Eyevan Danenberg vocht zijn laatste wedstrijd voor Glory Kickboxing in mei 2019. Na maanden van onzekerheid kwam vorige week het bericht dat de Horinees in oktober weer de ring in zal stappen.

Danenberg: "In een wedstrijd komt er altijd wat extra in me los"

Quote "Het was een saaie periode, maar nu mag ik eindelijk weer vechten" kickbokser eyevan danenberg

Door de coronacrisis werden de afgelopen maanden alle wedstrijden binnen Glory afgelast, ook die van Danenberg. Gelukkig is er nu licht aan de horizon en zal de Noord-Hollander in het weekend van 2 en 3 oktober weer de ring instappen in het weltergewicht. NH Sport zocht de kickbokser op voor een reportage die maandag 10 augustus te zien in is NH Sport om 17.11 uur.

