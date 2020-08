Michael Duursma tevreden over eerste weken als trainer: "Zijn op de goede weg"

AMSTERDAM - Michael Duursma is bezig aan zijn eerste weken als hoofdtrainer bij Amsterdam Pirates. Na een moeizame start van het seizoen werd Quick Amersfoort drie keer ruim verslagen (10-2, 4-1 en 15-3). "We hebben het onszelf makkelijk gemaakt, we hebben goed gegooid en geslagen. Daarom hebben we overtuigend gewonnen", vertelt Duursma aan NH Sport.

Amsterdam Pirates begon met twee nederlagen tegen Neptunus aan het seizoen, maar heeft zich inmiddels herpakt. "Vorige week wonnen we twee van de drie partijen tegen Twins Oosterhout. De grootste uitdaging voor ons was de korte voorbereiding van drie weken, maar we zijn op de goede weg. We hebben een goede line-up, we zijn een moeilijk om tegen te spelen."

De tropische temperaturen waren een 'uitdaging' voor de Amsterdammers. "Het is natuurlijk zwaar om bij 35 graden te sporten. Ik zag jongens na de wedstrijd weer snel naar huis gaan. Het is voor hen een zwaar weekend geweest door de temperatuur", geeft Duursma toe.

Geen mondkapje

In het honkbal zijn mondkapjes op de bank niet verplicht. "We zitten in de buitenlucht. Daarnaast hebben we de dug-out zo ingericht dat er genoeg ruimte zit tussen de spelers. We verspreiden het personeel zo veel mogelijk."

Pirates speelt komend weekend tegen Hoofddorp Pioniers. Hun duels werden dit weekend afgelast vanwege een mogelijk coronageval. De Hoofddorpers willen niet spelen totdat de uitslag van de test bekend is. "We hebben er een beetje over gepraat, maar het is afwachten. Het is een goed besluit van de club en de KNBSB om niet te spelen. Vooralsnog ga ik er vanuit dat we gewoon spelen. Zo niet, moeten we een aanpassing maken."