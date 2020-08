Killian van den Langenbergh versterkt basketballers Den Helder Suns

Vorig jaar kon Van den Landenbergh al naar Den Helder vertrekken, maar door zijn privésituatie ging dat niet door. "De overstap van België naar Den Helder was op zich een gemakkelijke keuze. Ik heb verdere toekomstplannen met mijn huidige vriendin en samenwonen in Den Helder was vorig jaar niet mogelijk. Nu dit goed geregeld is, zien mijn vriendin en ik het volledig zitten naar Den Helder te verhuizen. Het plaatje klopt en toen ik begin juli kwam testen, voelde ik mij meteen thuis", laat de Vlaming weten op de sociale kanalen van de club.