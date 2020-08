Felle brand op dakterras van woning in centrum Purmerend snel onder controle

PURMEREND - Aan de Nieuwstraat in Purmerend heeft vanmiddag korte tijd een felle, uitslaande brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle en wordt er nog een naverkenning gedaan.

Volgens de woordvoerder lijkt het er vooralsnog op dat er geen gewonden zijn.

De brand werd snel opgeschaald naar een zeer grote brand. Volgens de woordvoerder was dat vooral omdat de brand in het centrum uitbrak en omdat het erg warm is.