Jari Vlak heeft belangrijk aandeel in zege FC Volendam op De Graafschap

DOETINCHEM - Op een zonovergoten De Vijverberg won FC Volendam het oefenduel met 1-2 van De Graafschap. De ploeg uit Doetinchem was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Ralf Seuntjens. Mede door Jari Vlak (een goal en een assist) boog Volendam de achterstand na rust om.

Pro Shots/Paul Meima

Volendam was in de eerste helft de bovenliggende partij. De ploeg van Wim Jonk werd gevaarlijk via Boy Deul (geklungel achterin), Martijn Kaars (goed uitkomen Nick van den Dam) en Derry John Murkin (dieptebal Nordin Bakker). De Graafschap kwam desondanks tegen de verhouding in op voorsprong. Rechtsback Brian Plat vloerde Daryl van Mieghem in de zestien. Ralf Seuntjens schoot de penalty vervolgens achter Bakker: 1-0. Ibrahim El Kadiri kreeg vlak voor rust een grote kans op aangeven van Doodeman. De inzet van de Amsterdammer spatte uiteen op de lat.

Vlak belangrijk Binnen een kwartier na rust draaide Volendam het duel helemaal om. Jari Vlak volleerde de bal achter Van den Dam na een kopbal van Marco Tol. Enkele minuten later kwamen de Volendammers op voorsprong. Vlak stuurde na een goede actie Kaars weg. De Monnickendammer stifte de bal in het doel: 2-1. De vele wisselingen aan beide kanten leidden niet tot grote kansen. In de slotfase werd de thuisploeg nog enkele malen gevaarlijk, maar Bakker hield zijn doel schoon.

Pro Shots/Paul Meima

Opstelling FC Volendam: Bakker, B. Plat (46. Betti) , Tol (63. Eerdhuijzen) , Van de Ven, John Murkin, A. Plat (63. El Azzouzi), Deul (73. James) , Vlak, Doodeman (63. Ben Sallam) , Kaars (79. Baly) , El Kadiri (63. Panka)