VLOG: Lappensale in plaats van traditionele Lappenmarkt in Hoorn

HOORN - Niets is meer hetzelfde dit jaar en dat geldt ook voor de beroemde lappendag in Hoorn. Op 17 augustus zou het zover zijn, maar dit kon helaas niet doorgaan. De ondernemers dachten creatief na voor een alternatief en kwamen met het idee voor de Lappensale 10-daagse.

Lappendag is voor veel West-Friezen een sociale gelegenheid met mooie koopjes. Dat dit niet ging gebeuren dit jaar was al snel duidelijk voor de ondernemers. Maar wat doe je met overgebleven voorraden? De ondernemers kwamen met de lappensale. Een initiatief waar Hoorn tien dagen in het teken van de Lappensale staat. Vlogger Desi Bootsman nam een kijkje in Hoorn om te zien hoe de eerste dag van de Lappensale verliep.