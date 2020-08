Nieuw werelduurrecord zonneracen voor studententeam met Heemsteedse Maxime Croft

HEEMSTEDE - Nog nooit reed iemand meer kilometers in twaalf uur met een auto op zonne-energie, dan de Heemsteedse Maxime Croft. Ze was één van de vier coureurs van het Solar Team van de TU Delft. Gisteren vestigde het team een wereldrecord met hun auto op zonne-energie.

Studententeam TU Delft zet nieuw wereldrecord zonneracen neer - Jorrit Lousberg/Vattenfall Solar Team

Het oude wereldrecord stond ook al op naam van studenten van de TU Delft, vier jaar geleden. Die reden in 12 uur 882 kilometer. Het team waar Maxime nu onderdeel van is, zette het wereldrecord nog een stuk scherper; ze reden 924 kilometer. Dat is bijna op en neer van Amsterdam naar Parijs.

Tijdens de twaalf uur durende recordpoging wisselden vier coureurs elkaar af. "We reden allemaal drie uur. Ik was de tweede die aan de beurt was", zegt Maxime. De recordpoging ging om 7.00 's morgens van start. Maxime zat dus van 10.00 tot 13.00 in de krappe zonne-auto. "Het was heel erg warm, ik had een dik racepak aan en de auto is natuurlijk zo klein mogelijk gemaakt", vertelt ze. Wisselen Op een baan in Lelystad reden de coureurs hun rondjes. Dit lijkt in eerste instantie niet ingewikkeld. "Er zijn natuurlijk geen obstakels op de weg, maar het is met deze auto nog best lastig om recht te rijden, omdat de auto heel licht is."

Maxime denkt zelf dat ze ook tijd gewonnen hebben door snel te wisselen. "Daar hebben we ook echt op geoefend." Ook bij het optrekken en afremmen heeft het team volgens haar veel winst geboekt. Spanning Met deze zomerse weersomstandigheden leek het erop dat het wereldrecord appeltje eitje zou worden. Maar voor het team was het niet helemaal zeker of dat wel ging lukken. "'s Middags zou het bewolkt worden. Wolken zijn funest voor de auto, dan zouden we het gewoon niet gaan halen." Gelukkig bleef de bewolking uit en konden Maxime en haar medecoureurs ongestoord rondjes rijden op de baan in Lelystad. "Om vier uur wisten we eigenlijk wel dat we het zouden halen." Na twaalf uur wist het team het dan echt zeker: ze hadden het wereldrecord te pakken. "We hebben in de buitenlucht een feestje gevierd en de champagneflessen geopend." Solar-Challenge Elk jaar ontwerpt een nieuwe groep studenten een auto op zonne-energie. Met die auto racen ze de 'Solar-Challenge' in Australië. De race is elke twee jaar en gaat dwars door het land heen. Afgelopen oktober zat Maxime nog achter het stuur toen tijdens de race de auto in vlammen op ging.