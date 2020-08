"Ik heb - zeker voor de eerste keer na lange tijd - een prima wedstrijd gezien", zegt Ten Hag voor de camera van FOX Sports. "De spelers hebben het goed gedaan en mooie goals gemaakt. Ik heb ook zeker de intenties van ons spel weer terug gezien. We hebben de opbouw, het druk zetten en de veldbezetting bij fases heel goed uitgevoerd."

Antony

De Braziliaanse aanwinst Antony, die voor zestien miljoen overkwam van Sao Paulo, was direct goed voor twee goals. Ten Hag, die de aanvaller de hele tweede helft liet spelen, denkt nog veel aan de buitenspeler te kunnen hebben. "Hij maakte twee uitstekende doelpunten", vertelt de coach.

"Maar buiten dat: ik vind dat hij heel goed positie kiest, zowel in balbezit als in het verdedigende. Hij doet zijn arbeid en ik denk dat we prima dingen hebben gezien. Hij moet de ruimte hebben en zijn vrijheden hebben. Ik denk dat we veel plezier aan hem gaan beleven."