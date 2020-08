Drukte en gezelligheid vandaag bij recreatiegebied Hemmeland

MONNICKENDAM - Ook recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam stroomde vandaag vol met mensen die wilden genieten van natuur en verkoeling zochten in het water. "Warm, zomers, heerlijk!"

Met de hoge temperaturen grepen velen hun kans om er lekker op uit te gaan. Bij de strandjes was het druk. "Ik heb lekker twee uurtjes gelegen. Ik dacht spontaan: ik ga even naar Hemmeland", vertelt een bezoekster die op de scooter naar Monnickendam is gekomen.

Het is druk, maar gelukkig niet té druk. "Het is heel gezellig hier. Je ziet dat mensen zich ruim neerzetten en iedereen houdt heel erg rekening met elkaar."

Zomerhitte

Op de camping genoten mensen ook van het mooie weer. Twee campinggasten zijn van plan om vandaag nog te fietsen. "Eerst even zwemmen en als het wat is afgekoeld fietsen." Al valt de warmte toch een beetje tegen. "Als je niks doet is het prima, maar het was al zweten toen we de luifel uitdraaiden", zeggen ze lachend.