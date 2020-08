Ajax heeft geen kind aan RKC Waalwijk in oefenduel

AMSTERDAM - Ajax is sterk gestart aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. In de eerste oefenwedstrijd die de Amsterdammers speelden maakten zij zaterdagavond korte metten met sparringspartner RKC Waalwijk: 6-1.

Na tien minuten voetbal was de ploeg van trainer Erik ten Hag al erg dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap van Zakaria Labyad spatte uiteen op de paal. Het was uiteindelijk Lassina Traoré die de 1-0 voor zijn rekening nam. De spits stond op de goede plek na een combinatie tussen Dusan Tadic en Quincy Promes. Mario Bilate maakte er bijna razendsnel 1-1 van, maar Maarten Stekelenburg bleek voor hem een sta-in-de-weg.

Terwijl een inzet van Daley Blind voor rust nog naast ging via RKC-doelman Etiënne Vaessen en de paal, werd de marge kort na de thee wel uitgebreid tot twee doelpunten. Klaas-Jan Huntelaar tikte binnen op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. Diezelfde Ekkelenkamp was kort daarna ook trefzeker via een kopbal uit een corner van Razvan Marin (3-0).