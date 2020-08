Oude Kolksluis in Spaarndam na coronasluiting weer in gebruik

SPAARNDAM - De historische kolksluis in Spaarndam is de laatste maanden van het vaarseizoen toch nog open. Door de coronamaatregelen konden er tot nu toe niet genoeg sluiswachters ingeroosterd worden om de sluis handmatig te bedienen.

Het had eigenlijk een groots jaar moeten worden voor de oudste nog in werking zijnde sluis van Nederland. De sluis die in 1253 is aangelegd, is tien jaar geleden door vrijwilligers weer in gebruik genomen. Boten kunnen al eeuwenlang ook door de nabijgelegen Grote Sluis, maar veel schippers verkiezen de idyllische Kolksluis. In het jubilieumjaar na de heropening zou ook Sail Amsterdam weer veel vaarverkeer door het oude dorp brengen. Maar ook dat gaat door corona niet door.

"Er waren best wel sluiswachters die niet wilden schutten (zorgen dat de wateren van het IJ en het Spaarne op hetzelfde niveau worden gebracht, red.). Die hebben zich strak gehouden niet te mengen in menigtes", licht voorzitter Rik Stapel van de Stichting Kolksluis Spaarndam.

Klompje van tante Truus

Nu er toch weer voldoende vrijwillige sluiswachters ingeroosterd kunnen worden, zijn de schuttijden dagelijks van 10 tot 17 uur. De doorgang kost 3 euro, te betalen in het klompje van eresluiswachter tante Truus. Dat er dit jaar minder inkomsten zijn voor het onderhoud van de historische sluis is jammer, maar de pijn wordt opgevangen door het Hoogheemraadschap Rijnland.

En tante Truus is blij dat ze 'haar' sluiswachters weer om zich heen heeft, die van koffie kan voorzien en dat er weer reuring in het dorp is. Minder dan er nu zou zijn geweest als Sail Amsterdam was door gegaan, "maar ja, je kan niet alles hebben, moet je maar denken."