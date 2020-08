Telstar maakt einde aan doelpuntendroogte en verslaat Quick Boys

KATWIJK - Telstar weet weer wat scoren is. De ploeg uit Velsen-Zuid had de afgelopen drie duels het doel nog niet gevonden, maar tijdens het oefenduel met Quick Boys van zaterdagavond is er een einde gekomen aan de doelpuntendroogte. In Katwijk won de ploeg van trainer Andries Jonker met 0-1 van de tweede divisionist.