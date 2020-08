'Zaans zorgpersoneel boos over bonusregeling voor managers'

ZAANSTAD - Verpleegkundigen van het Zaans Medisch Centrum zijn boos over een bonus die is uitgekeerd aan enkele leidinggevenden zonder daar verder ruchtbaarheid aan te geven. De verpleegkundigen kregen zelf niks extra's, melden betrokkenen aan De Telegraaf.

De ondernemingsraad (OR) van het ziekenhuis kwam per toeval achter de uitkering, die werd gegeven aan leidinggevenden die overwerkten tijdens de coronacrisis. De OR liet daarna aan de Raad van Bestuur weten dat iedereen een extraatje moet krijgen, of niemand. Het bestuur ging daar niet in mee.