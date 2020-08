Vrijgezel Kees (70) runt camping in z'n uppie: "Mooi als er nog een leuke vrouw op m'n pad komt"

ZIJDEWIND - Terwijl zo'n beetje de hele provincie van het zomerweer geniet, buffelt Kees Koster onverstoorbaar door. De 70-jarige Koster runt namelijk een camping op een bijzondere plek in Noord-Holland: tussen de N241 en de spoorverbinding Alkmaar-Schagen ligt de Boerenzwaluw, waar iedere zomer zo'n honderd plekken beschikbaar zijn. Koster bestiert de camping sinds 2016, al is de animo dit jaar ongekend. "Ik heb het nog nooit zo druk gehad."

Dat hij het vuur uit z'n sloffen loopt, is niet vreemd. Kees runt de camping namelijk in z'n uppie. "Van wc's schoonmaken tot het grasmaaien", schetst de campingeigenaar de breedte van zijn dagelijkse takenpakket.

De liefde voor campings heeft Kees niet van een vreemde. Ook zijn vader was ooit de trotse eigenaar van een camping. Dat kampeerterrein in Schagerbrug is inmiddels verleden tijd, want de grond was hard nodig voor de aanleg van een woonwijk.

Schapenboerderij

De droom om zijn eigen camping uit te baten, heeft Kees al decennia. Zo kocht hij al in 2000 een schapenboerderij, met als doel om er een camping van te maken. Toch bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan, want het zou tot 2016 deuren voordat de Boerenzwaluw haar eerste gasten mocht verwelkomen. "Het kostte me 16 jaar om alle vergunningen op orde te krijgen, maar nu heb ik eindelijk alles voor elkaar, na jaren ploeteren."