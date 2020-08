Lichaam van overleden man gevonden in het water in Nibbixwoud

NIBBIXWOUD - Verschillende hulpdiensten zijn vanmorgen opgeroepen voor een gevonden lichaam aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Het lichaam van een man werd aangetroffen in het water langs fietspad Over de Leek.

Medische hulp bleek geen zin meer te hebben voor het gevonden lichaam. De politie is op dit moment bezig met een sporenonderzoek, vertelt woordvoerder Erwin Sintenie aan WEEFF. "Wij kregen even voor 11.00 uur de melding van de aangetroffen persoon, waarna om 11.00 uur het fietspad langs de Dorpsstraat is afgezet."

Over de identiteit van het gevonden lichaam is nog weinig bekend, hoe de man in het water terecht is gekomen wordt momenteel door de politie onderzocht.