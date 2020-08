Tiener zwemt kilometers door Markermeer om diesel te halen voor stilgevallen sloep

WIJDENES - Wat doe je als je sloep vanwege brandstoftekort op het Markermeer stilvalt? Een dappere tiener besloot gisteravond het water in te springen en naar Wijdenes te zwemmen. Het plaatselijke reddingstation blij dat hij de twee kilometer lange tocht heeft volbracht, maar is vanwege de risico's ook zeer kritisch. "Blijf bij je boot en alarmeer de Kustwacht."

"We werden rond 21.10 uur door de Kustwacht opgeroepen voor een vaartuig in problemen", vertelt een woordvoerder van het station aan NH Nieuws. "Eenmaal ter plaatse kregen we te horen dat een opvarende was gaan zwemmen om brandstof te halen."

Stuurloos dobberende sloep

Omdat het in de tussentijd was gaan schemeren, en de tiener al geruime tijd uit het zicht was verdwenen, maakten de resterende opvarenden van de stuurloos dobberende sloep zich zorgen. De bemanning van de reddingsboot beloot daarom eerst naar de jongen te gaan zoeken.

Al snel werd hij gevonden, op de wal in Wijdenes. Omdat hij daar werd opgevangen door een bekende en dus in goede handen was, besloot de Reddingsbrigade zich verder om de stilgevallen sloep te bekommeren.