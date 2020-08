Beschilderde 'SAIL-zeilen' alsnog in Amsterdamse haven

AMSTERDAM - Het was een mooi gezicht geweest: tientallen boten met kleurrijke zeilen die het IJ opvaren tijdens SAIL Amsterdam. Kinderen van over de hele wereld zouden ze beschilderen, maar door corona kan SAIL dit jaar niet doorgaan. Dankzij de schilderkunsten van Amsterdamse kinderen, zijn er nu toch een aantal zeilen in de Museumhaven te zien.