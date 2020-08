In beeld: West-Friezen zoeken verkoeling tijdens zomerweer

WEST-FRIESLAND - Een officiële hittegolf is het nog niet, maar warm is het deze dagen zeker. West-Friesland zoekt massaal verkoeling, maar hoe doen ze dat? Onze fotograaf Peter Goedhart maakte een rondje langs stranden en recreatiegebieden.

Of het nu in de sloten of op het IJsselmeer of Markermeer is; het water in West-Friesland biedt ons in deze dagen een welkome verkoeling. Boten varen af en aan bij het Streekbos in Bovenkarspel, en ook suppers weten het water daar goed te vinden.

Ook in Enkhuizen zocht de West-Fries de verkoeling op. Zo was het druk in de Sassluis bij de Drommedaris, waar kinderen vanaf de kade het water insprongen. Daarnaast besloten veel West-Friezen een bezoek te brengen aan Sprookjeswonderland.

Bekijk hieronder de fotoreportage van WEEFF-fotograaf Peter Goedhart.