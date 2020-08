Politieagente gewond bij worsteling met cokesnuiver (38) in Haarlem: "Hij was buiten zinnen"

HAARLEM - Een politieagente is vannacht gewond geraakt toen ze in Haarlem een 38-jarige man probeerde te overmeesteren. De man was onder invloed van cocaïne en kon worden aangehouden nadat een politiehond z'n tanden in zijn been had gezet.

De politie wilde de man aanhouden omdat hij kort daarvoor een camera op een bouwterrein zou hebben gestolen. Na de diefstal vluchtte hij een café aan de Koninginneweg in, om zich in de toiletruimte van het café op te frissen.

'Buiten zinnen'

Bij het verlaten van het pand stond de politie klaar om hem op te pakken, al had dat had nog flink wat voeten in aarde. "Hij was buiten zinnen", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie. Toen agenten hem wilden overmeesteren, raakte een van de vrouwelijke collega's gewond aan haar hand. Daarop werd besloten de politiehond in te zetten, die op commando zijn tanden in het been van de verdachte zette.

De man leed volgens de politie aan een opwindingsdelier, een verstoorde geestelijke toestand die regelmatig leidt tot ongerichte agressie en vaak wordt veroozaakt door drugsgebruik.

Nadat de man in het ziekenhuis was behandeld, is hij voor verhoor naar het bureau gebracht.